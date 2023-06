In Deerlijk is deze namiddag een vrouw zwaargewond geraakt ter hoogte van de Veldstraat. De auto stond maar net aan toen hij in brand vloog. De moeder slaagde erin haar kinderen uit de brandende wagen te halen, maar raakte zwaargewond.

De moeder had haar kinderen in de auto gezet en die gestart om de airco te doen werken. Nadat ze nog even iets haalde binnen in huis, kwam ze voor een auto in lichterlaaie te staan. De vrouw zette alles op alles om haar kinderen te redden en slaagde hier ook in. Het gevolg waren ernstige brandwonden voor de moeder. Er zou onlangs nog aan de wagen gewerkt zijn.