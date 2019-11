Moeder en dochter lichtten 155 mensen op, die hopen op strenge straf

In een dossier rond grootschalige oplichtingen heeft het openbaar ministerie vijf jaar effectieve gevangenisstraf gevorderd voor een 45-jarige vrouw uit Knokke-Heist. De vrouw schuift echter heel wat feiten in de schoenen van haar 24-jarige dochter, die tot drie jaar voorwaardelijk riskeert.

De beklaagden zouden zich vooral in 2015 en 2016 schuldig gemaakt hebben aan een hele reeks feiten van oplichting. Ze worden ook verdacht van valsheid in geschrifte, bedrieglijk onvermogen en het wegmaken van in beslag genomen goederen. Als vastgoedmakelaar werden volgens het openbaar ministerie steevast voorschotten achterovergedrukt. Daarnaast werden heel wat facturen, onder andere van aannemers, gewoon niet betaald. Ten slotte moesten moeder en dochter zich verantwoorden voor tal van oplichtingen via tweedehandswebsites. In totaal is er sprake van meer dan een miljoen euro en ruim 150 benadeelden.

Carine B. zit sinds januari 2018 in voorhechtenis, maar ziet zichzelf niet als de spilfiguur. Volgens haar advocaat Koen Blomme heeft haar ex-partner heel wat boter op het hoofd. Bovendien werden de internetoplichtingen zo goed als volledig in de schoenen van haar dochter geschoven.

De verdediging van Sherlyn D. vroeg om de strafvordering onontvankelijk te verklaren. Volgens meester Yen Buytaert ging het parket zijn boekje te buiten door in de media over de zaak te communiceren. Daarnaast werd opgeworpen dat ze zich sinds haar voorhechtenis van twee maanden helemaal herpakt heeft. De rechter doet uitspraak op 11 december.

Vanavond laten wij in ons nieuws gedupeerde Luc Marginet uit Ninove aan het woord. Hij liet zich voor 70.000 euro oplichten.

