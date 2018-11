Moeder die drie kinderen doodde in Varsenare vrij

De vrouw die eind augustus haar drie kinderen doodde en daarna probeerde uit het leven te stappen, wordt onder voorwaarden vrijgelaten maar wordt opgenomen in een psychiatrische instelling. Dat heeft de KI in Gent vandaag beslist.

De Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent neemt die beslissing donderdagavond, even na zessen. De vrouw moet zich wel meteen residentieel laten opnemen in een psychiatrische instelling. Haar advocaat had hier om gevraagd. De vrouw van dertig bleef in de gevangenis geregeld bezoek ontvangen van haar echtgenoot en (schoon-)familie.

Onderzoek loopt verder

De vrijlating van de vrouw betekent niet dat het onderzoek hierbij afgelopen is. De onderzoeksrechter kan uiteindelijk beslissen dat ze voor de rechter moet verschijnen voor drievoudige kindermoord. Andere opties zijn een definitieve internering of ook een volledige vrijlating.

Bekijk meer: