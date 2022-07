Moderna Products neemt intrek in nieuw hoofdkwartier in Izegem

In Izegem heeft Moderna Products aan het kanaal Roeselare- Leie een energieneutrale fabriek in gebruik genomen. Het kunststof bedrijf produceert accessoires voor kat en hond voor zeventig landen. Nu de overheid strengere uitbatings- en productienormen oplegt ging het West-Vlaams familiebedrijf...

Dagelijks gaan bij Modern Products zo’n honderdduizend producten de deur uit. Om de voorraad efficiënt te stapelen is er nu een volautomatisch hoogbouwmagazijn met plaats voor 12.500 paletten. De nieuwe fabriek betekent ook ruimte voor meer machines om de vraag te kunnen volgen, en bijna energieneutraal.

"Eerst een vooral zijn we overgeschakeld naar machines die ofwel hybride of elektrisch zijn. Om dit verbruik te coveren hebben we 6000 zonnepanelen aangebracht. Dat wil zeggen dat we op een middag in de zomer volledig energieneutraal zijn en we gemiddeld over het jaar dertig procent van onze energie kunnen opwekken", zegt CEO Bart Bonte.

Plastic uit blauwe zak

Het bedrijf gebruikt plastic als grondstof, maar op termijn moet dat 100 procent gerecycleerd materiaal zijn. "Op vandaag zitten we in fase twee van het plan om over te schakelen naar gerecycleerd materiaal. Dan gebruiken we materiaal uit de blauwe zak. Dertig procent daarvan wordt hier verwerkt tot een kwalitatief hoogstand consumentenproduct", legt Chantal Saelens uit.

Het familiebedrijf investeert 35 miljoen euro in de nieuw vestiging, er werkt een tachtigtal mensen.