Modeketens: webverkoop helpt, maar impact blijft groot

De online-verkoop via de webshop maakt wel iets goed, maar lang niet genoeg. Dat horen we bij kledijketen Bel&Bo uit Deerlijk en Bent Schoenen uit Waregem, die allebei winkels hebben over heel het land.

Solden op 1 augustus

Het maken van pakjes die online besteld zijn, is het enige wat er nog gebeurt bij Bel&Bo. De kledijketen uit Deerlijk heeft bijna 100 winkels verspreid over het hele land, en die zijn al bijna een maand dicht. De onlineverkoop is daardoor verdrievoudigd, maar dat is nog geen 10 procent van de totale omzet. De impact van de coronacrisis is enorm. "Alle goederen in de winkel moeten nog verkocht worden. Dus wij zijn enorme voorstander om de solden te organiseren op 1 augustus en niet op 1 juli," zegt Michel Delfosse, CEO Bel&Bo

Dat zou de pijn toch iets verzachten. 500 werknemers zitten thuis nu, iedereen hoopt om zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen. "Wij hebben piketten besteld, we hebben plexiglas besteld, klevers ook voor op de grond. Al ons personeel is op de hoogte, wij zijn wekelijks in contact met hen om te vertellen wat we allemaal ondernemen, wat de toestand is, hoe het verder evolueert."