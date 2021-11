Modeketen schenkt beschermkledij aan ziekenhuispersoneel

Het is een hart onder de riem voor het verplegend personeel dat aan het werk is op afdelingen met steeds meer COVID-patiënten. "Dat is zeer hartverwarmend. We kunnen dat zeker gebruiken. In de eerste en tweede golven werden we overspoeld met complimenten. En eigenlijk wordt de zorg die we bieden meer en meer als evident beschouwd," zeggen artsen Intensieve Zorgen en pneumologie Eline Vanbranteghem en Isabelle Fabry.

Cricket en Co, dat normaal hemdjes en mode maakt, heeft sinds de pandemie een deel van haar productieproces aangepast om medische beschermkledij te fabriceren. Wellicht komen er straks ook in andere ziekenhuizen nog leveringen.