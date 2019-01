Er is kort voor de middag brand uitgebroken bij P&O Ferries in de haven van Zeebrugge. Een mobiele kraan ontplofte en vatte vuur.

De brandweer was snel ter plaatse en kreeg de brand snel onder controle. Door de ontploffing was er even een rookpluim te zien boven de haven van Zeebrugge. Het vuur is intussen geblust. Er raakte niemand gewond. Een technisch defect zou de brand veroorzaakt hebben.