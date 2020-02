In Wenduine is de mobiele kering op de dijk gesloten omwille van de hoge waterstand die voorspeld worden in het zog van de storm Ciara.

Er wordt aan de kust vanmiddag een waterpeil verwacht van 5 meter 75 bij hoog tij. Wenduine is een van de meest kritieke punten aan de kust voor overstromingsgevaar. In verschillende steden zijn de staketsels intussen al afgesloten. Dat is ook het geval voor de strekdammen in Oostende. En ook de sluizen zijn hier en daar beveiligd.