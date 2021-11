MO GOW ZEG: Met jetfoil zweven over Brugse Reitjes

Er zijn spectaculaire beelden van een jetfoil die over de Reitjes van Brugge zweeft. ’t Is een manier om Brugge te promoten en vooral jonge toeristen aan te trekken.

De man op de jetfoil is Roderick Pijls, een ervaren Nederlandse kitesurfer. Hij is ambassadeur van het alcoholvrije bier Sportzot van brouwerij De Halve Maan in Brugge. Zij doen de promo-actie samen met Visit Bruges.

Kitesurfen op de Reitjes is onmogelijk, maar geef toe, foilsurfen is een heel mooi alternatief.