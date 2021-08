Missie geslaagd: arts zwemt kanaal over

Haike De Vlieger is erin geslaagd: ze zwom het kanaal over in 14 uur en 51 minuten.

De uitgeweken Oostendse -ze woont nu in Grimbergen- waagde de overtocht voor een goed doel: de zorgboerderij waar ze als vrijwilliger meehelpt. In de aanloop naar deze stunt zwom ze onder meer het IJsselmeer in Nederland over.

Haike De Vlieger vertrok vanmorgen om zeven voor zes, Engelse tijd. Haar coach Tracy Clarck ging mee met het begeleidend schip, maar zwom ook af en toe een eindje naast haar. "Ongelofelijk hoe ze toch de hele dag die brede glimlach op haar gezicht had," schreef ze onderweg. (lees verder onder de foto)

Rond tien uur vanavond bereikte Haike de Franse kust in het Noord-Franse Wissant. Maar de regels zijn wel duidelijk: ze moest na amper enkele minuten weer het schip op richting Engeland.