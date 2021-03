Miss Tattoo is eerste klant bij heropening

Ook Tattooshops mogen dus na vier maanden terug de duren openzwaaien. Wij gingen langs bij ‘Goons & Queens’ in Tielt. Daar is Joy Vanmellaerts – in 2019 nog uitgeroepen tot Miss Tattoo Belgium – de eerste klant na de lockdown.

Het kenmerkende gezoem van een tattoomachine klinkt na vier maanden stilte nog altijd even vertrouwd in Tielt. Een Hongaarse tattoo-artiest toont zijn talent op het scheenbeen van Joy.

"Ik ben natuurlijk heel blij dat ik terug getatoeëerd kan worden", zegt Joy Vanmellaerts. "Het is vier maanden geleden, langer zelfs. Vandaag laat ik een soort mandala plaatsen met 'dotwork'. Ik heb het gekozen omdat ik het mooi vind, het heeft niet een specifieke reden".

Vier uur werk aan tattoo

Joy heeft de tattoo-sessies gemist. Zo zal aan deze tattoo toch wel een dikke vier uur gewerkt worden.

"Je moet soms wat op uw tanden kunnen bijten en de ene plaats is soms pijnlijker dan de andere plaats. Je hebt plaatsen die minder pijn doen. Maar er zijn toch wel plaatsen waarvan je denkt. Maar dan probeer je wel wat af te leiden zoals nu als ik praat met u voel ik dat minder of dan kijk ik Netflix en of praat ik met de artiest".

Financieel moeilijk

Zaakvoerder Joachim Decrock is blij dat hij weer open mag, hij heeft ondertussen zeven tattooshops in België en Nederland maar kon de laatste maanden dus niet werken.

"Het zijn geen gemakkelijke maanden geweest", zegt Joachim. "De eerste lockdown hebben we natuurlijk betere financiële steunmaatregelen gekregen. De tweede lockdown was financieel iets moeilijker. Daarom ben ik heel blij dat we vandaag weer open kunnen gaan".

Strikte hygiëne

De zetels waarin de klanten getatoeëerd worden staan iets verder uit elkaar maar verder werd hier ook voor corona al strikt hygiënisch gewerkt.

"Het gebeurt sowieso altijd heel veilig bij ons in de tattooshops. Alles wordt ontsmet alles is steriel dus heel verschil buiten mondmasker is er ook niet voor ons".