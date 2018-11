Het kindje van anderhalf jaar uit Ingelmunster dat mishandeld werd, is overleden in het UZ in Gent. De moeder van het kind bracht haar zoontje vorige week zondag naar het ziekenhuis in Izegem.

Het kind had verwondingen aan het hoofd en in de buikstreek en werd overgebracht naar het UZ in Gent. Daar lag het een hele week in coma. Bij het kind is het shaken baby syndroom vastgesteld. Het gerecht veronderstelt dat één van de ouders of hun nieuwe partners de dader is. Ze zijn alle vier door de politie ondervraagd, maar ontkennen de feiten.

