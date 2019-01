MIROM wapent zich tegen propvolle glasbollen

De eindejaarsperiode is de drukste van het jaar. Intercommunale MIROM die actief is in onder meer Roeselare en Menen haalt dubbel zoveel glas op als tijdens een doorsnee week. Om te vermijden dat de glasbollen overvol raken, worden extra glasbollen geplaatst en zijn er ook extra ophaalrondes.

Overuren

MIROM is actief in 15 gemeenten rond Menen en Roeselare. Voor de werknemers is het nu extra druk, ze beginnen erg vroeg en kloppen veel uren. De intercommunale neemt nog meer maatregelen om te vermijden dat de bollen vol raken en mensen glas dumpen naast de containers. De containers en bollen worden vooraf leeggemaakt en op drukke plaatsen komen er tijdelijk extra glasbollen. Er wordt ongeveer evenveel wit als gekleurd glas geleverd en in tegenstelling tot wat sommigen denken, belandt dat achteraf niet allemaal op één hoop.

Her en der zitten de glasbollen overvol en ook errond stapelen lege flessen en bokalen zich soms op. De glasophalers doen er intussen alles aan om hun ophaalrondes op te drijven of om tijdelijke glascontainers te plaatsen.

De glasflessen worden straks allemaal gedeponeerd bij Vanden Heede in Rumbeke. Die verzamelt en verwerkt ze, zowat gemiddeld 4 miljoen flessen per dag. Van daaruit gaat het leeggoed naar een bedrijf waar etiketten en dopjes weggenomen worden. Dan gaat het glas naar een smeltoven, heel vaak in het buitenland, om er nieuwe flessen van te maken.