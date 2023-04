Mirakel in Brugge: verloren ring duikt weer op

Een eerlijke vinder heeft de ring per ongeluk aangetroffen en naar de politie gebracht. De eigenaar en de vinder, beiden uit Brugge, hebben elkaar vanmiddag ontmoet.

Emotionele waarde

De ring heeft voor Marie-Jeanne Roose een heel bijzondere betekenis. Ze kreeg het waardevolle sieraad van haar man, enkele weken voor zijn overlijden, nu 8 jaar geleden. Toen ze plotseling ontdekte dat de ring niet meer om haar vinger zat, was zij erg aangeslagen.

Marie-Jeanne Roose: "Het is met briljanten en met een saffier. Het was een heel dure ring. Ik zal de prijs niet zeggen hé, dat is zo stom. Ik ga dan niet zeggen, oké? Maar het was een dure ring en het was ook voor mij het laatste geschenk van mijn man, dus".

Klein mirakel

Marie-Jeanne woont de viering en receptie bij van de vereniging “Male Waar Wij Wonen”. Wanneer de daar vertrekt, glijdt de ring van haar hand en valt ergens op het parkeerterrein aan de kerk. Samen met voorzitter Carlos De Rock wordt de omgeving uitgekamd, maar tevergeefs. En dan gebeurt een klein mirakel.

Vinder Herman Van Parys: "Ik heb tegen die ring gestoten met mijn voet. En die trok mijn aandacht. En ik heb hem gevonden onder een haag. Hij was daarin gerold. Heel simpel eigenlijk, ja. Het viel wel op dat het een degelijke ring was. We dachten er onmiddellijk aan, mijn vouw en ik, dat de vrouw die dat zou kwijt zijn, dat die triestig zou zijn, ja."

Marie-Jeanne: "Ik was echt ongelukkig dat ik mijn ring kwijt was. Het was pas na een dag dat ik gezien had dat ik hem kwijt was. De vinder brengt de ring meteen naar de politie. Een goede afloop, dus."