Ministers van Werk lopen stage bij bedrijven

Ministers van Werk en Economie Hilde Crevits en Nathalie Muylle trappen vandaag de Voka Zomerstages af bij Delhaize, Deloitte en Decospan. Via deze stages kunnen politici een dag meedraaien in een Vlaams of Brussels bedrijf.

Dit jaar is de interesse erg groot: ruim 100 ministers, partijvoorzitters en parlementsleden stelden zich kandidaat. “Via de Voka Zomerstages kunnen ze met hun eigen ogen de impact van de coronacrisis bij ondernemingen zien, maar ook hoe bedrijven kansen zien en blijven doorgaan”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Federaal minister Nathalie Muylle loopt vandaag stage bij Delhaize in Zellik. En Vlaams minister en viceminister-president Hilde Crevits loopt in de voormiddag dan weer stage bij Deloitte in Roeselare. Als een van de ‘Big 4’ kan Deloitte een uniek inzicht geven in de werking van zo’n internationale dienstverlener en de impact van de coronacrisis bij Vlaamse ondernemingen en bedrijven wereldwijd. Na de middag trekt de minister naar houtfineerspecialist Decospan in Menen, waar ze in primeur de ‘digitale quick scan’ voorstelt die Voka en Deloitte Private ontwikkelden. Met die scan kunnen ondernemingen meten hoe sterk ze gedigitaliseerd zijn, een must in deze coronatijden. De digitale quick scan werd ontwikkeld binnen het Programma Ondernemerschap van VLAIO om de digitalisering van de Vlaamse ondernemingen te versnellen.

Hart onder de riem

“Dat de twee ministers van Werk en Economie, Nathalie Muylle en Hilde Crevits, via de Voka Zomerstages de bedrijfsvloer op gaan is voor onze ondernemingen meer dan een hart onder de riem. De sterke interesse van politici voor dit initiatief is een sterk signaal voor de vele bedrijven die te lijden hebben onder de coronacrisis”, zegt Hans Maertens. “Het toont aan dat politici graag de kans grijpen om onze bedrijven van binnenuit te ervaren. Velen van hen zijn bezig met dossiers die een directe impact hebben op onze ondernemingen. Via de Voka Zomerstages kunnen zij op de bedrijfsvloer zelf zien hoe het er gesteld is en wat de uitdagingen zijn in de praktijk.”