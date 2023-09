Minister zet Oudenburg onder verscherpt toezicht

Het vastgoedkantoor van burgemeester Anthony Dumarey was mogelijk betrokken bij de bouw van een nieuw Welzijnshuis. En zo zou er dus sprake kunnen zijn van belangenvermenging.

Klacht van buurtbewoner

De projectontwikkelaar van het nieuwe Welzijnshuis, met daarboven luxeappartementen sloot een contract af met een van de makelaars van het vastgoedkantoor van Dumarey om die appartementen te verkopen.

Een buurtbewoner diende klacht in en het vastgoedkantoor van de burgemeester trok zich terug. Maar toch kan dit nog als partijdigheid aanzien worden en daarom komt de stad onder verscherpt toezicht.

Oppositiepartij CD&V vindt het niet kunnen dat de gemeenteraad niet officieel werd ingelicht over het onderzoek dat er was en over het eindrapport.