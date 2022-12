Minister wil taboe rond darmkankertesten doorbreken

Vorig jaar kregen meer dan 800.000 Vlamingen een uitnodiging voor een stoelgangtest om dikkedarmkanker op te sporen. Amper de helft stuurde een staal terug. "De bevolkingsonderzoeken naar kanker redden jaarlijks vele levens", zei Vlaams minister Crevits vandaag in WAAK. Daar worden de afnamesets voor het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker samengesteld. "Elke test telt. Even prikken in je stoelgang mag geen taboe of drempel te veel zijn. Het is ontzettend belangrijk om preventief te screenen."

Uit het jaarrapport van het Centrum voor Kankeropsporing blijkt dat tijdige opsporing erg belangrijk is om kankers in een vroeg stadium op te sporen. Zo wordt bij vrouwen die zich laten screenen op borstkanker meer dan 70 procent van de borstkankers gevonden in een vroegtijdig stadium. Maar tijdens het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker blijkt dat er een taboe blijft bestaan om zich te testen. Vooral bij de jongste leeftijdsgroep is het aantal deelnemers beperkt. Slechts 43 procent deed een stoelgangtest. "Aan het gratis bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker heeft een kwart van de bevolking van 50 tot en met 74 jaar nog nooit deelgenomen. Daarom willen we meer mensen overtuigen om de stoelgangtest die ze thuis ontvangen af te nemen."