Minister wil Brugs stadionproject redden

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir weet binnen een week of ze het Brugs stadionproject nog kan reanimeren. Ze wil het plan dat voorgelegd is aan de Raad van State wijzigen.

De Vlaamse administratie zal samen met de Brugse ambtenaren een oplossing zoeken voor het stadionproject. Alles kwam op losse schroeven te staan toen bekend raakte dat de Raad van State de plannen langs De Blankenbergse Steenweg heeft afgekeurd. Daardoor kan Cercle Brugge geen stadion bouwen aan de Blauwe Toren en kan Club geen nieuwe voetbaltempel optrekken op Jan Breydel. Een oplossing voor Cercle is immers een absolute voorwaarde voor de bouwplannen van blauwzwart. De Raad van State stelt dat de bouw van het nieuw Cercle-stadion aan de Blankenbergse Steenweg te veel open ruimte inneemt. In opdracht van de minister wordt bekeken of daar een mouw kan worden aangepast door eventueel het parkeren anders in te plannen. Vanmiddag had Zuhal Demir een overleg met de Brugse burgemeester Dirk De fauw en Club en Cercle Brugge.