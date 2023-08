Minister Weyts investeert 4.5 miljoen euro in West-Vlaamse scholen

Minister van Onderwijs Ben Weyts investeert nog eens 4.5 miljoen euro in de bouw van West-Vlaamse scholen. In totaal worden 28 scholen hierbij geholpen. Vier daarvan begeven zich in Brugge, maar de grootste investering gebeurt in Sint-Joris.

Voor de bouw- en verbouwingswerken van de scholen wordt vooral gefocust op het secundair onderwijs. Daar zijn de noden het hoogst voor de vele leerlingen, leerkrachten en personeelsleden die dagelijks aan de kwaliteit van het onderwijs werken. In 11 scholen wordt telkens 100.000 euro geïnvesteerd in de scholenbouw. 17 andere scholen ondergaan voor 10.000 euro kleinere herstellingswerken zoals het vernieuwen van het sanitair.

Investering voor de toekomst

De grootste investering gebeurt op de Vrije Basisschool Sint-Joris in Beernem. Daar wordt voor 200 leerlingen een nieuwe turnzaal en refter gebouwd. Ook de kloostervleugel, de zolderverdieping en omgevingsaanleg worden gerenoveerd. Dit alles is goed voor 1.4 miljoen euro. Het PTI in Kortrijk ontvangt dan weer 458.000 euro voor nieuwbouw en verbouwingswerken. De Heilige Familie Ieper zorgt voor de derde grootste investering met 417.000 voor de vervanging van het buitenschrijnwerk.

"In de vorige regeerperiode zijn we begonnen met een inhaalbeweging op gebied van scholenbouw en in deze regeerperiode hebben we de middelen nog eens fors verhoogd”, zegt Weyts. “We willen overal in Vlaanderen zorgen voor meer kwaliteitsvolle plaatsen voor onze leerlingen. Daar kunnen ze dit schooljaar en de schooljaren erna van genieten”.

Vier scholen in Brugge

De afdeling van N-VA, de partij van Weyts, in Brugge spreekt over vier Brugse scholen die gesubsidieerd worden door de minister van Onderwijs. Het gaat om een totaal bedrag van 388.251 euro. "Op deze manier investeren we in de toekomst van onze kinderen”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger en Brugs N-VA-lijsttrekker Maaike De Vreese.