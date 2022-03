Minister Vandenbroucke bezoekt AZ Groeninge

Uit erkentelijkheid voor de tomeloze inzet en engagement van de ziekenhuismedewerkers - zowel uit de zorg als uit de niet-zorg - kwam Minister Vandenbroucke bij vrijdag op bezoek bij AZ Groeninge. Hij bezocht o.a. de afdelingen Intensieve Zorgen en Spoedopname en luisterde er naar de ervaringen van artsen, medewerkers en vrijwilligers. Ook medewerkers uit de niet-zorg kregen de kans om met de minister van gedachten te wisselen. (Lees verder onder de foto)

Speciale dag

Minister Vandenbroucke sprak zijn dank uit: ‘Vandaag is een dag om even stil te staan. Twee jaar lang legde corona een enorme druk op ons gezondheidszorgsysteem – letterlijk om mensenlevens te redden – maar ook op iedereen die in de zorg werkt. Het zijn twee onwezenlijke jaren geweest die van het zorgpersoneel het uiterste gevraagd hebben. De voorbije periode heb ik mensen echt boven zichzelf zien uitstijgen. Daar moeten we uit leren voor de toekomstige organisatie van onze gezondheidszorg. Maar vandaag wil ik vooral mijn hoed afnemen voor de buitengewone inspanningen die het zorgpersoneel de voorbije twee jaar leverde.”

Hoopvol de toekomst tegemoet

Alhoewel COVID-19 nog lang de wereld niet uit is, ziet het ziekenhuis de toekomst positief tegemoet. Het verheugt hen dat alle verpleegafdelingen weer open zijn, de reguliere operaties opnieuw kunnen uitgevoerd worden, de diensten weer hun vertrouwde bestaffing hebben.