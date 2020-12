Minister van Noordzee ontmoet vissers

Vanmorgen vroeg was Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne in de vismijn van Oostende voor een ontmoeting met onder meer vissers en reders. Hij bezocht er ook een nieuwe vissersboot, de enige in 20 jaar.

Minister Van Quickenborne heeft heel wat plannen met de visserijsector. Hij wil vooral mogelijkheden openen, de visserijwetgeving moderniseren en de veiligheid aan boord opkrikken.

Maar momenteel primeert de brexitongerustheid en de vraag of Belgische vissers op lange termijn nog in Britse wateren mogen vissen. Sommige reders hebben net geïnvesteerd en vangen zowat 80 procent van al hun vis in Britse wateren.

Vincent Van Quickenborne: " Het is hopen dat we kunnen blijven vissen in Britse wateren. Meer dan 50 procent van de inkomsten komt van daar. We zetten alles op alles, met onze regering, met Europa ook, om tot een akkoord te komen."

Geert De Groote - Voorzitter Rederscentrale: "We hebben wel het gevoel dat iedereen met ons meeleeft. Vandaag is alweer een cruciale dag. Maar we hebben er al zoveel gehad. Er is veel ongerustheid. We staan hier bij een nieuwe schip van mensen die risico's genomen hebben. Er zijn veel slapeloze nachten."