Minister van Defensie bezoekt Sioen na megacontract

Minister van Defensie Ludivine Dedonder heeft een bezoek gebracht aan textielbedrijf Sioen in Ardooie en Moeskroen. Dat heeft samen met Seyntex in Tielt een megacontract met defensie afgesloten.

De komende 15 jaar mogen ze de nieuwe uitrusting voor de militairen leveren. Een bestelling van maar liefst 410 miljoen euro. Michèle Sioen, Sioen Industries: "Het order is de volledige kledij van de 35.000 militairen. Van de t-shirts tot de regenkledij, de overvesten, dus het is het volledige pakket." Arthy Seynaeve, Seyntex: "Dat laat ons toe om de kwaliteit te verbeteren en vooral innovatief te werken. Wij hebben bij onze burgerlijk ingenieurs, textielingenieurs. Bedoeling is om de komende jaren de producten steeds te verbeteren. In samenwerking met de militaire school."

Sioen en Seyntex hebben ook al in het buitenland militaire contracten voor hun producten. Het is vooral de innovatie die de minister van defensie opvalt tijdens haar rondleiding. Ludivine Dedonder, minister van Defensie: "Ik vind het een bedrijf met een buitengewoon aanbod van producten in verschillende domeinen. Centraal staat daarbij de innovatie bij Sioen. Een doorgedreven onderzoek naar hoogtechnologische producten. Dat is belangrijk. We hebben het geluk in België om zulke innovatieve bedrijven te hebben en we willen ze naar voor brengen."

Energiekosten

Het contract is een opsteker in moeilijk economische tijden. Bij Sioen in Moeskroen ligt de helft van de productie in de spinnerij voorlopig stil. Niet rendabel voor de stijgende energiekosten. "Wij hopen dat de energieprijzen zo snel mogelijk naar een aanvaardbaar niveau dalen zodat we snel weer kunnen opstarten." Vanaf eind dit jaar, begin volgend jaar krijgen de eerste militairen hun nieuwe uitrusting, klaar voor een volgende missie.