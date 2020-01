Minister van defensie bezoekt marinebasis Zeebrugge

Ontslagnemend minister van defensie Philippe Goffin heeft de marinebasis in Zeebrugge bezocht. Zijn bezoek stond in het teken van de vernieuwing van de vloot.

De marine staat voor een grote technologische vernieuwing en dat zorgt voor extra uitdagingen voor het personeel. Philippe Goffin zit duidelijk niet verlegen om zijn CO2-voetafdruk.

De minister is maar enkele uren op bezoek om te luisteren naar de marinetop. De marine vervangt twee fregatten en zes mijnenjagers. Maar zo’n nieuwe vloot vraagt ook een anders opgeleide bemanning en personeel om de vaartuigen te onderhouden.

De vraag is of Philippe Goffin als ontslagnemend defensieminister veel kan bijdragen. Hij is intussen de vierde minister die sinds november 2018 de post van defensieminister bekleedt.