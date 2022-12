Minister Peeters investeert ook in 2023 in mobiliteit en openbare werken in Brugge

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, investeert ook in 2023 in werken in Brugge. Zo staan er enkele belangrijke infrastructuur- en mobiliteitsprojecten op het programma.

Na lang overleggen tussen de Stad Brugge en de Vlaamse overheid, werden opnieuw enkele projecten opgenomen in het investeringsprogramma. Minister Peeters legt de focus voornamelijk op fietsers, verkeersveiligheid en duurzaamheid. "We zijn bijzonder verheugd om vast te stellen dat de goede verstandhouding met minister Peeters en het vele overleg tussen onze administraties loont. We bewijzen telkens opnieuw dat we goed partners zijn de elkaar versterken om samen belangrijke projecten te realiseren," vertelt burgemeester Dirk De fauw in een persbericht.

Belangrijke projecten

Er staan enkele belangrijke investeringen ingepland. De minister voorziet onder andere zo'n 16,7 miljoen euro voor het project R30 stationsomgeving. Dat houdt concreet in dat ze de onveilige situaties op de R30 zullen wegwerken en de stationsomgeving richting het centrum zullen herinrichten. Daarnaast is er 3,1 miljoen euro voorzien voor de nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Ook is er een totaalbudget van zo'n 24,2 miljoen euro aan de kant gezet voor het project voor de nieuwe zeesluis in Zeebrugge.