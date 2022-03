Minister in overleg met landbouwers in Langemark

Vlaams minister van milieu Zuhal Demir ging vandaag in Langemark in gesprek met landbouwers over de nieuwe stikstofregeling die heel veel landbouwbedrijven pijn zal doen. De minister wilde niet alleen de maatregelen duiden, maar luisterde ook naar suggesties van de boeren zelf.

Om de stikstof in Vlaanderen drastisch terug te dringen zullen sommige boeren door de nieuwe stikstofregeling hun activiteiten noodgedwongen moeten stoppen. Anderen zullen hun veestapel moeten afbouwen of investeren in nieuwe technologieën. Vele landbouwers zijn boos en wilden de minister één en ander duidelijk maken.

"Ik begrijp ook dat ze boos zijn. Maar de vraag is op wie ze boos moeten zijn. Ik probeer de problemen aan te pakken. We zaten met dat stikstofarrest. Het risico om naar een vergunningsstop te gaan, dat we niets meer konden doen in Vlaanderen, was groot. In Nederland is dat gebeurd: 90 km per uur rijden, niets meer bouwen. Ik wou dat koste wat kost vermijden" legt minister Zuhal Demir uit.

De landbouwers hopen dat een paar van hun ideeën tot in de kabinetten geraken en ze er daar mee aan de slag gaan.