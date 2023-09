Minister moet uitleg geven in Kamercommissie, volgens politoloog blijft imagoschade voorlopig beperkt

En ook op de gemeenteraad van Kortrijk maandag zal Van Quickenborne tekst en uitleg mogen geven over het plasincident. Vlaams Belang zal de zaak aankaarten, de partij ziet de minister niet meer als toekomstig burgemeester aan het hoofd van de lokale politie. Wouter Vermeersch, Vlaams Belang Kortrijk: "De waarnemend burgemeester is hoofd van de bestuurlijke politie. Vincent Van Quickenborne was dat vroeger ook. Dat maakt het in de toekomst bijzonder moeilijk. Stel dat hij opnieuw kandidaat-burgemeester is en hij wordt weer hoofd van de politie. Met dergelijke feiten en disrespect voor de politie zien wij dat niet mogelijk.

Ook voor eigen deur vegen

Maar volgens politoloog Herwig Reynaert uit Torhout blijft de imagoschade voor de titelvoerend burgemeester uit Kortrijk voorlopig beperkt. "Af en toe moet men ook voor eigen deur vegen. Ik hoor N-VA en Bart De Wever zeggen: dan moet de minister misschien opstappen. Maar we hadden recent het incident met Theo Francken. Ook het Vlaams Belang vraagt het ontslag van de minister. Daar heb je Filip Dewinter die recent door het rode licht reed. In dat opzicht denk ik. Dergelijke politieke spelletjes moet je niet doen."

"Als er effectief niets aan de hand is, dan zal dat geen effect hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Politici moeten nog meer dan vroeger heel voorzichtig zijn. Ook de vrienden moeten bewust zijn van het feit dat ze met een minister omgaan en alle gedrag dat ze stellen kan een minister in problemen brengen. Alles kan gefilmd worden."