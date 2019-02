Minister krijgt afgezaagde hand toch niet terug

Piet Wittevrongel, lid van de actiegroep 'De Stoeten Ostendenaere', heeft de afgehakte hand van het standbeeld van Leopold II dan toch niet overhandigd. Dat zou gisteravond gebeuren in Gent.

De overdracht kon enkel doorgaan, als België zijn excuses zou aanbieden voor het koloniaal verleden. Maar die excuses konden niet beloofd worden en dus nam WIttevrongel de hand weer mee naar huis.

Gebit Lumumba terug?

Wittevrongel vroeg ook dat de laatste overblijfselen van de vermoorde Congolese vrijheidsstrijder Patrice Lumumba, de restanten van zijn gebit, zouden worden teruggegeven aan diens nabestaanden.

Cultuurminister Sven Gatz was gisteravond in Gent voor een debat rond problematiek met via voor Afrikaanse artiesten.

