Minister Diependaele geeft startschot voor restauratiewerken aan IJzertoren

De IJzertoren brengt hulde aan de Vlaamse gesneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog en is met haar 84 meter het hoogste vredesmonument in Europa. De site vormt ook het decor voor de jaarlijkse IJzerbedevaart.

Volledige buitengevel vernieuwen

Tijdens de werken zal de volledige buitengevel vernieuwd worden, want door regen en wind is die in slechte staat. Het beschermde monument is al langs de binnenkant aangepakt, waarbij ook het museum volledig werd vernieuwd. Nu is de buitenkant aan de beurt.

Investeringen in erfgoed hebben volgens minister Diependaele ook een grote maatschappelijke meerwaarde. "De toren maakt deel uit van onze geschiedenis en van onze identiteit. Daarnaast brengt dit monument een universele boodschap van vrede, wat vandaag de dag opnieuw zeer actueel is", vertelt minister Diependaele.

Investering van 1,2 miljoen euro

De vorige grondige restauratie dateert al van 1997. Tegen 2025 moeten de werken klaar zijn. De Vlaamse overheid betaalt 1,2 miljoen euro voor de restauratie die alles samen 2,2 miljoen euro zal kosten.