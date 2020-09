Minister Diependaele bij restauratie Iepers Belfort & Lakenhallen

De Vlaamse overheid voorziet een premie van 8,7 miljoen euro voor deze werken. Vandaag kent minister Diependaele de eerste schijf van 2,6 miljoen euro toe.

“Dankzij een meerjarenovereenkomst van vijf jaar kunnen het belfort en de lakenhallen van Ieper op structurele steun van de Vlaamse Regering rekenen”, laat minister Diependaele weten. “Met deze eerste restauratiefase starten we een totaalrestauratie van dit unieke monument dat de wederopbouw van ons land na de Eerste Wereldoorlog symboliseert.”

"Hét voorbeeld van de wederopbouw van België na WOI"

In 2018 keurde de Vlaamse Regering een meerjarensubsidie goed voor de restauratie van het belfort en de lakenhal in Ieper. Het stadsbestuur van Ieper kan gedurende vijf jaar (2020 – 2024) rekenen op een erfgoedpremie van in totaal 8,7 miljoen euro om één van de belangrijkste gebouwen van Ieper te restaureren. Voor 2020 wordt een erfgoedpremie van 2 miljoen euro toegekend voor de restauratie van het belfort.

“Het belfort met de lakenhallen vormt samen met de Menenpoort het hart van Ieper”, vertelt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. “Het belfort is een icoon van de stad, maar ook hét voorbeeld van de wederopbouw van België na de Eerste Wereldoorlog. De lakenhallen symboliseren de middeleeuwse bloeiperiode van leper als Europese handelsmetropool.”

Ook symbool van de bloei van Ieper in middeleeuwen

Het monument bezit een grote symbolische waarde die gelinkt is aan de bloeiperiode van leper in de middeleeuwen, de verwoestingen in WO I in de Westhoek en de weerbaarheid van de bevolking en de wil om hetgeen verloren ging in 1914-1918 terug op te bouwen.

Het internationale belang van dit monument wordt ondersteund door de erkenning als werelderfgoed door UNESCO sinds 1999.

