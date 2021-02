Minister Demir plant bos in Zedelgem

Zondagmorgen plantte Minister van Omgeving Zuhal Demir samen met Departement Omgeving een bos van 1 hectare aan in Zedelgem. En dat is nog maar een begin. De Vlaamse overheid wil tijdens deze legislatuur 4.000 hectare extra bos aanleggen.

Vlaanderen heeft nood aan meer bos. Dat is goed voor onze biodiversiteit, voor het klimaat en voor jong en oud om er te ontspannen. De Vlaamse overheid wil daar dan ook samen met natuur-en bosverenigingen werk van maken en zorgen voor meer bos op verschillende locaties in Vlaanderen. De campagne 'Plant je eigen bos' moet ook bedrijven, verenigingen en particulieren aansporen om zelf een eigen bos aan te planten en de plek een naam te geven.

"Dat kan gaan van tiny forests, tot grotere percelen. En waar het kan, verbinden we bestaande stukken bos om tot nog grotere aaneengesloten stukken groen te komen. Ook in Zedelgem dragen we ons boompje bij door één hectare bos aan te planten”, zegt Vlaams minister Zuhal Demir. Natuurpunt kocht het terrein in Zedelgem, dat in het erkend natuurreservaat Hoogveld ligt, aan met subsidies.

Het Departement Omgeving maakt met de andere partners binnen de bosalliantie nog verdere plannen voor bosuitbreiding. Zo werd met Bos+ geïnvesteerd in de aankoop van grond en bebossing van een stukje van het Wullebos in Moerbeke-Waas. In 2022 slaat het Departement de handen in elkaar met de Bosgroepen en de Vereniging van private landeigenaars. Daarnaast investeert het Departement Omgeving ook in bosbeschermingsprojecten in het Zuiden, meer bepaald in het kader van het gecertificeerde label ‘CO2-neutral’ dat in 2020 behaald werd.

Volgend jaar volgt nog een plantactie samen met Natuurpunt in het Oost-Vlaamse Lebbeke, ook een bos van 1 hectare groot.