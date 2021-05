Minister Dalle bezoekt De Zande

Hij kreeg er uitleg over een project rond virtual reality, met onder meer een videoclip en rijsimulator als resultaat. Omdat er ook steeds meer 18-plussers verblijven in De Zande willen ze de nieuwe technologie ook inzetten bij virtuele autorijlessen.

In De Zande in Wingene verblijven zo’n 35 jongens tussen 14 en 20 jaar, die geplaatst zijn door de jeugdrechter. Virtual Reality wordt hier ook gebruikt om te brainstormen en er staat zelfs een prototype van een virtuele rijsimulator. Benjamin Dalle – Vlaams minister van Jeugd: "Ik ben echt wel onder de indruk. In een gesloten instelling hebben jongeren nood aan vrije tij, en om eens uit te breken. Het is fijn om de mensen van Nerdlab samen met de mensen van De Zande met virtuele realiteit de buitenwereld binnen te brengen."