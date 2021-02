Minister Crevits is voor heropening kappers

Dat heeft ze vandaag gezegd in het Vlaams Parlement. Vrijdag buigt het Overlegcomtié zich over de niet-medische contactberoepen, zoals de kappers. Op 22 januari werd beslist dat die op 13 februari zouden kunnen heropenen als de cijfers de goede richting uitgaan. Crevits zal alvast adviseren om het licht op groen te zetten.

Ze wees er vandaag op dat het aantal ziekenhuisopnames daalt en dat het reproductiegetal op minder dan één staat. "Negatief is dan weer dat het aantal besmettingen nog wat gestegen is, daar kunnen we niet omheen, maar daar staat tegenover dat we veel meer testen." De minister heeft naar eigen zeggen een goed gevoel bij haar overleg met de contactberoepen. "Ik heb gemerkt dat er veel verantwoordelijkheidszin bij die beroepen zit", zei ze. Ook coalitiepartners Open Vld en N-VA toonden zich positief over een mogelijke heropening.