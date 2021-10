Minister Crevits schiet varkenssector te hulp

De varkenssector in Vlaanderen staat onder zware druk. De Belgische prijzen die onze varkenshouders ontvangen, liggen op dit moment bij de laagste van Europa. Tegelijk zijn de voederkosten de afgelopen maanden bijzonder hard gestegen. De situatie is zo kritiek dat crisismaatregelen nodig zijn om de financiële positie van ruim 3.800 gezinnen in Vlaanderen te beschermen. Zij krijgen momenteel ongeveer 1 euro per kg voor hun varkens, terwijl de productiekost zo’n 30 cent hoger ligt.

Alarmbel

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits: “Heel wat varkenshouders en hun gezinnen hebben het financieel en mentaal loodzwaar door de lage prijzen die ze voor hun dieren krijgen en de sterk oplopende kosten. Het probleem situeert zich in de markt, die niet naar behoren werkt. Zowel de boeren, de slachthuizen, de veevoederfabrikanten, als de warenhuizen moeten nu aan één zeel trekken zodat de varkenshouders een betere prijs krijgen. Als Vlaamse regering erkennen we dat de sector in moeilijkheden zit. Om erger te voorkomen, nemen we een aantal maatregelen om de varkenshouders bij te staan. Er gaat hierbij aandacht naar liquiditeit, duurzaamheid en promotie. Ook tijdens de Europese landbouwraad trekken we aan de alarmbel.”

Concreet zal minister Crevits voor een stuk tussenkomen in de vaste kosten die varkenshouders hebben. Ook zullen bedrijven met jonge ondernemers en bedrijven die geïnvesteerd hebben in verduurzaming geholpen worden om hun schuldenlast draaglijk te houden. Daarnaast zullen alle varkenshouders gestimuleerd worden om sterker in te zetten op kwaliteitslabels die sterk inzetten op dierenwelzijn en duurzaamheid. Zo kunnen ze een lokale meerwaarde creëren door zich onderscheiden op vlak van kwaliteit. Om ook de burger te overtuigen Vlaamse en seizoensgebonden producten te kiezen, zal minister Crevits samen met VLAM extra aandacht geven aan de promotie hiervan.