Minister Crevits overlegt met visserijsector

De prijzen zijn historisch laag. De gevangen vis wordt amper afgenomen, waardoor er een overaanbod is. De tijdelijke oplossing ligt bij Europese steun onder de vorm van stillegvergoedingen. Een premie per schip dat niet uitvaart. Een noodingreep is dat. Vlaams Minister voor visserij Hilde Crevits kan dat geld vrijmaken als de sector een plan uitwerkt. Dat plan komt er deze week.

Er was dan ook overleg vanmorgen tussen Minister Crevits en de Oostendse visserijsector. Hilde Crevits – Vlaams Minister voor Visserij: "Europa geeft een vergoeding aan schepen die blijven stil liggen. Maar dan moeten de reders wel eerst onderling afspreken. Wie zal er wanneer uitvaren en hoeveel zullen ze binnenbrengen. Ook de andere landen moeten meewillen."

De premies gaan tot enkele duizenden euro’s per schip dat stil ligt. De sector belooft deze week met een plan te komen.