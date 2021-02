Federaal minister van middenstand en kmo's David Clarinval is vandaag op werkbezoek in West-Vlaanderen.

Vanochtend bezocht hij het federaal agentschap voor de voedselveiligheid (FAVV) in de haven van Zeebrugge, vanmiddag gaat hij langs bij het aardappelverwerkend bedrijf Agristo in Wielsbeke. Met zijn bezoek wil hij te weten komen wat de impact van de brexit is op de voedselverwerkende ondernemingen in West-Vlaanderen.