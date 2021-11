Minister Beke onthult ‘eerste brieke’ van nieuwbouw Jan Yperman Ziekenhuis

Vorige week werd het gelijkvloers van de nieuwe ziekenhuisvleugel gegoten en momenteel wordt dat gelijkvloers opgebouwd. Daarna worden de verdiepingen opgetrokken. Tegen de zomer van 2022 zal de ruwbouw met ramen en deuren er staan, tegen de zomer van 2023 moet de afwerking grotendeels klaar zijn. De eigenlijke verhuizing is gepland voor het najaar van 2023.

Rik Persyn (bouwcoördinator): “Het is begonnen met Twoape, onze afdeling kinderpsychiatrie. Twoape is een samenwerkingsverband tussen AZ Delta, het Jan Yperman Ziekenhuis, Kliniek Sint-Jozef Pittem, Integrale Jeugdhulp en WINGG (West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid). De Ieperse afdeling van Twoape zit nu in het voormalige klooster van het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart Ieper, waarmee we samenwerken voor die afdeling. Dat was oké als voorlopige oplossing, maar we wilden de afdeling graag naar de hoofdcampus brengen, in een nieuwbouw. Alleen: één verdieping bouwen is niet meer van deze tijd. Je moet de hoogte in. Daarom hebben we ook naar de andere noden in het ziekenhuis gekeken.”

Energiezuinige nieuwbouw

En die waren er wel degelijk, vertelt bedrijfskundig directeur Pieter Declerck. “De huidige locatie van onze Sp-revalidatie-afdeling, in Wervik, is een historische erfenis, maar niet ideaal. Als we die dienst naar hier brengen en alle revalidatie centraliseren, besparen we veel tijd en transportkilometers. Nu moeten patiënten vaak heen en weer gevoerd worden voor ingrepen, onderzoeken of behandelingen die in Wervik niet beschikbaar zijn, zoals hydrotherapie. In Ieper zullen we onze revalidatiepatiënten een nog betere zorg kunnen bieden, in een comfortabele en energiezuinige nieuwbouw.”

Ruimte en comfort

Geen twee zonder drie: de dialyseafdeling zal het gezelschap in de nieuwbouw vervolledigen. Ook die dienst zit in een oud gebouw, dat niet meer aangepast is aan de moderne noden. “Het gebouw dateert van de jaren 70 en heeft een laag plafond", zegt Rik Persyn. In de winter kunnen we het niet altijd comfortabel warm houden, op hete zomerdagen krijgen we het maar moeilijk gekoeld. Dat moet beter, want veel dialysepatiënten brengen hier drie à vier keer per week een halve dag door. Voldoende ruimte en comfort, voor de patiënten én de medewerkers, is dan geen overbodige luxe."

Pieter Declerck: “Eventjes ‘tussendoor’ renoveren gaat niet, want de dienst is zes op zeven open en er wordt ook nachtdialyse aangeboden. We hebben de ambitie om van dialyse een speerpunt van ons ziekenhuis te maken. Dat verdient een nieuwe afdeling, op de tweede verdieping van het gebouw. Op het dak komen 120 zonnepanelen.”

De nieuwbouw biedt straks plaats aan 12 'stoelen' bij Twoape, 24 bedden op de Sp-dienst en 38 bedden op de dialyseafdeling. Naast de nieuwbouw komt ook een speel- en voetbalveldje voor de kinderen van Twoape.