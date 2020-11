In Roeselare starten vandaag sessies ‘mindful walking’. Samen met een coach trekken maximaal drie deelnemers de natuur in. Wandelen en terwijl luisteren naar je lichaam en de natuur om zo rust en energie te vinden, is het doel van deze sessies.

Sinds begin deze maand is het opnieuw toegestaan om te sporten in kleine groepjes en daar spelen de sessies ‘mindful walking’ goed op in. “Heel wat mensen zitten nu thuis met thuiswerk, ze zitten al alleen, het zijn donkere dagen. Het is daarom belangrijk dat we hier in groep kunnen bewegen want dat geeft meer energie en brengt meer rust”, vertelt coach Katrien Vandecandelaere.