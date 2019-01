Minderjarigen laten zich voor vandalisme inspireren door Netflix-reeks

Dankzij sociale media en alerte burgers is er een doorbraak in het onderzoek naar vandalisme op Halloweennacht in Kuurne. Volgens burgemeester Benoit lieten de daders zich inspireren door de Netflix-serie “La casa de papel”.

Dat vertelt burgemeester Francis Benoit (CD&V) in de Krant van West-Vlaanderen. Zo droegen de minderjarige vandalen dezelfde pakken en maskers als in “La casa de papel” (een netflix-reeks waarin een bende overvallers de Spaanse nationale bank willen leegroven).

In Kuurne werd in de Parkwijk een bushokje zwaar beschadigd, een vuilnisbak tot ontploffen gebracht en een brandblusapparaat leeggespoten.

“Pronken op sociale media”

“Daders van dergelijke feiten pronken achteraf vaak met beelden van hun criminele daden op sociale media. Maar ook daar is de politie alert en aanwezig om misdrijven op te sporen en kordaat aan te pakken. De politiezone Vlas is dan ook opgetogen dat de daders van het vandalisme in Kuurne niet buiten schot zullen blijven”, aldus de burgemeester.

Oproep

Daarnaast doet de PZ Vlas nog een bijkomende oproep naar getuigen of personen die meer info hebben over deze feiten. Zij kunnen steeds terecht bij de lokale politiepost in Kuurne – pz.vlas.kuurne@police.belgium.eu – 056 36 58 60.