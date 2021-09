Minderjarige moordverdachte die wegliep uit instelling in Wingene is terecht

De minderjarige tiener en moordverdachte die er in geslaagd was weg te lopen uit de gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdzorg De Zande in Wingene, is terecht.

Hij is afgelopen nacht door de politie aangetroffen in een hotel in Blankenberge. Dat gebeurde na een tip. Daar had hij zich verstopt in een kast. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter in Dendermonde, zegt het parket van Oost-Vlaanderen.

De 16-jarige tiener wordt samen met twee andere minderjarigen uit het Antwerpse en Beveren verdacht van de moord op een homoseksuele man eerder dit jaar in Beveren. De man werd zo zwaar toegetakeld dat hij aan zijn verwondingen stierf.

De jeugdrechters beslisten eerst om hem en zijn kompanen, die eerder al met het gerecht in aanraking kwamen, in Everberg te plaatsen. Maar na twee maanden moesten ze naar een andere instelling gebracht worden.

Plaatsingsmaatregel geschonden

Daarop verhuisde de tiener naar de instelling in Wingene. Daar kon hij zaterdagavond vluchten, samen met een andere jongere die niets met de feiten te maken heeft. Ook die jongere is weer terecht en werd in hetzelfde hotel aangetroffen. Hij moet voor de jeugdrechter in Kortrijk verschijnen.

Een ontvluchting op zich is niet strafbaar, maar de jongemannen stonden onder toezicht van de jeugdrechter en hebben daarmee hun plaatsingsmaatregel geschonden.

De jeugdrechter zal beslissen welke maatregel ze opgelegd krijgt en ze geplaatst zullen worden

