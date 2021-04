Minderjarige Brugse amokmakers krijgen huisarrest

Vorige week en ook op zondagavond vonden in Brugge enkele vechtpartijen plaats waarbij minderjarigen met elkaar op de vuist gingen. Beide incidenten werden door omstaanders gefilmd en massaal verspreid via sociale media.

Sinds begin dit jaar werden ook meerdere gevallen van afpersingen op het Stationsplein gemeld, waarbij slachtoffers onder bedreiging geld moesten afgeven.

Drie minderjarigen die vorige donderdag slaags raakten ter hoogte van de bushaltes op t’ Zand zijn intussen geïdentificeerd en werden via het jeugdparket al ter beschikking gesteld van de jeugdrechter. Ook de vechtpartij van zondagavond, eveneens op ’t Zand, werd al snel uitgeklaard. Ook bij dat incident, waarbij een jongeman volledig uit de kleren ging en kort erna in de klappen deelde, zijn 2 minderjarigen geïdentificeerd. Beide verdachten werden eveneens door het jeugdparket voor de jeugdrechter gebracht. In het dossier van de afpersingen werd ook al 1 minderjarige opgepakt.

Opnieuw in vrijheid

De minderjarigen werden intussen onder strikte voorwaarden opnieuw in vrijheid gesteld. Zo moeten zij zich onder meer houden aan het naleven van een huisarrest. Bovendien moeten ze een responsabiliserend leerproject volgen en een gemeenschapsdienst uitvoeren. Indien zij de hen opgelegde voorwaarden niet naleven, riskeren ze vergaandere maatregelen. Zij blijven ook onder toezicht staan van de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulpverlening en zullen zich op later tijdstip voor de feiten dienen te verantwoorden bij de jeugdrechtbank. Politie Brugge voert intussen de patrouilles op op de hotspots waar jongeren geregeld samentroepen zoals het Stationsplein en ’t Zand. Ook op andere pleinen en in parken zullen politieteams zichtbaar -maar ook in burger- aanwezig zijn.

Eerder deze week gaven het Brugse stadsbestuur en de korpsleiding reeds te kennen dat het toenemende geweld en druggebruik verontrustend zijn. De coronamoeheid en de bijhorende verveling zijn echter geen excuus voor grensoverschrijdend gedrag. Zowel de stad, de politie én het parket geven hierbij een duidelijk signaal dat voor dergelijke incidenten een absolute nultolerantie geldt.

