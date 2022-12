Minder West-Vlaamse starters: voor eerst sinds jaren

Voor het eerst in jaren zijn er minder startende ondernemingen in West-Vlaanderen. 11% minder, dat is iets slechter dan het Vlaams gemiddelde van 10%.

Vorig jaar was er nog een stijging met 7%. De verklaring ligt voor de hand, zegt VOKA, dat is de explosie van de energie-, grondstof- en loonkosten.

Veel West-Vlamingen met ondernemerszin hielden dit jaar de boot af maar niet Joke Rotsaert uit Deerlijk. Zij startte een atelier op waar je lessen pottendraaien kunt volgen.

Moeilijke start

Dit jaar hebben 11.200 ondernemers in West-Vlaanderen een bedrijf opgestart. Dat is 11% minder dan vorig jaar.

Vincent Kint van Unizo West-Vlaanderen: "We zijn de tweede slechtste van de klas. Limburg is koploper. Als we kijken naar de jaartallen dan zitten we onder het cijfer van 2019, van voor de coronacrisis."

Starters raken moeilijker aan geld, en er zijn ook de hoge kosten, dat doet veel toekomstige ondernemers twijfelen. Nochtans kunnen goeie starters in tijden van crisis net gouden zaken doen, zegt Unizo.

"Ayrton Senna, voor de formule-1 liefhebbers onder ons, die zei, ik kan geen 12 wagens voorsteken als het niet geregend heeft. Dat is de les die we moeten nemen in onze economie. Als het wat minder gaat, dan komt een ondernemer bovendrijven."

Hoop op stabieler jaar

Joke is alvast blij dat ze heeft doorgezet. Zij heeft geen grote loonkosten en de energiefactuur valt mee. En zij voelde dat ze kon starten met iets waar veel vraag naar was.

"Het pottendraaien leeft heel hard nu", zegt Joke. "Mensen zoeken naar manieren om rust te vinden. Om tot zichzelf te komen. De tijden zijn hectisch. En dat wil ik met mijn atelier aanbieden. Ik voel dat daar veel vraag naar is."

Unizo hoopt dat 2023 een stabieler jaar wordt, maar dat is afhankelijk van veel momenteel onstabiele factoren, denk maar aan energiekosten en bevoorradingsproblemen.