Meer dan 10.000 mensen hebben afgelopen weekend genoten van ‘de Groote Stooringe’, het driejaarlijkse circus- en straattheaterfestival in Roeselare. Dat zijn er minder dan vorige edities, maar de organisatie is toch tevreden.

Ligt het aan het WK Tijdrijden of aan de vele communies die moeten ingehaald worden, het zou kunnen. Er was duidelijk minder volk in Roeselare.

Maar wie er was, genoot met volle teugen. Zeker op zondag, want Roeselare deed ook mee aan autoloze zondag, waardoor de binnenstad één grote speeltuin was. Alleen voetgangers en fietsers konden het centrum binnen.

