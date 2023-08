Minder verkeersdoden tijdens eerste helft van dit jaar

Het aantal verkeersdoden in West-Vlaanderen is in de eerste helft van dit jaar gedaald met 22 procent. Dat blijkt uit de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute.

Tijdens de eerste zes maanden van het jaar zijn er in West-Vlaanderen 28 mensen om het leven gekomen in het verkeer. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 36, een daling van 22 procent dus.

Minder ongevallen met e-step

Ook in de rest van Vlaanderen is het aantal verkeersdoden verminderd. Vorig jaar stierven in heel Vlaanderen 287 personen in het verkeer, nu 227. De covid-jaren buiten beschouwing gelaten, is dat het laagste aantal ooit. Ook het aantal ongevallen met een elektrische step daalt (-18%). Het aantal doden tijdens weeknachten is verdubbeld. Enkel in Vlaams-Brabant waren er meer doden in het verkeer.

Vooral het aantal dodelijke ongevallen waarbij een bestelwagen betrokken is, blijft hoog. Volgens onderzoekers speelt het stijgende succes van e-commerce daarbij een rol. Het aantal fietsdoden daalde wel stevig.

28

Terwijl er vorig jaar nergens meer verkeersdoden vielen dan in West-Vlaanderen, is dat dit jaar net niet het geval. In Antwerpen lieten dit jaar al 30 mensen het leven op de weg.

Net als bij ons waren dat er in Oost-Vlaanderen 28, in Limburg en in Vlaams-Brabant gaat het om achttien doden.

