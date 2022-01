Minder UFO-meldingen in 2021, toch 25 in West-Vlaanderen

Het afgelopen jaar kwamen aanzienlijk minder UFO-meldingen binnen in vergelijking met 2020. Het Belgisch UFO-meldpunt telt 184 meldingen in 2021, een daling van 59 procent. In West-Vlaanderen waren dat er 25, ook een daling.

Ondanks dat het UFO-meldpunt een daling constateert, zitten ze nu weer op een "normaal" aantal observaties. "Door de lockdown, mooi weer en Starlink satellieten was 2020 een uitzonderlijk jaar", zegt coördinator Frederick Delaere uit Meulebeke. In 2021 kregen ze 184 meldingen tegenover 451 in 2020. In West-Vlaanderen ging het over 25 meldingen, dat is het laagste aantal in Vlaanderen.

Meest in september

"De daling van het aantal observaties kan mee verklaard worden door het invoeren van een IFOdatabase op onze website. Dat is een lijst met mogelijke verklaringen. De bedoeling is dat waarnemers de lijst doornemen vooraleer ze hun ervaring melden. Stoten ze daarbij op een verklaring die bij hun waarneming aansluit, dan is het niet langer nodig deze te rapporteren."

Mensen zagen de meeste 'UFO’s' in september. "Gaswolken geproduceerd tijdens een afremmanoeuvre van een Centaur-rakettrap boven de Noordzee zorgden op 27 september voor een piek in het aantal meldingen."

In het eerste deel van 2021 ontving het meldpunt de meest interessante video’s en foto’s.

(Lees verder onder de video)

Merkwaardige objecten

In Nieuwpoort zag iemand een merkwaardig “A-vormig object” vanuit zijn appartement. Een analyse van de beelden en een virtueel bezoek aan de plaats waar de foto’s werden genomen bracht de oplossing. De melder, die het object nooit met het blote oog had waargenomen, bleek een reflectie van een straatlamp te hebben gefotografeerd.

Ook in Roeselare merkten drie waarnemers iets vreemds op. Het ging om een "roodgloeiende vuurbol die een rookpluim achter zich aantrok". Alle elementen van deze waarnemingsreeks wijzen in de richting van een lichtkogel. Vermoedelijk werd de flare afgevuurd vanaf de oude gebouwen van het AZ Delta ziekenhuis aan de Wilgenstraat waar Defensie geregeld schietoefeningen houdt.