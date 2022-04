Minder treinen naar zee door werken aan het spoor

Vanaf juni zullen treinreizigers sneller naar de kust kunnen sporen. De capaciteit van hoofdspoorlijn 50A wordt namelijk opgekrikt. In Oostkamp komt een nieuw wisselcomplex en rond Aalter moeten seininrichtingswerken gebeuren. Ook elders zijn infrastructuurwerken nodig en in aanloop naar de zomer zullen daarom gedurende vijf weekends geen treinen rijden tussen Gent en Brugge. Daardoor sporen er ook minder treinen naar de kust. Treinen naar zee doen er nu zo'n 20 minuten langer over en soms moeten passagiers ook overstappen in Gent, wat voorheen niet het geval was.

Wel rechtstreekse lijn via omweg

Om de hinder zo goed als mogelijk op te vangen, kunnen passagiers met een geldig vervoersbewijs wel gebruikmaken van vervangbussen. Die stoppen in Brugge, Oostkamp, Beernem, Maria-Aalter, Aalter, Bellem, Hansbeke, Landegem, Drongen en Gent-Sint-Pieters. Wie rechtstreeks reist tussen Brugge en Gent-Sint-Pieters kan wel een IC-trein nemen. Die trein wordt dan omgeleid via Lichtervelde met, zoals eerder gezegd, een extra reistijd van 20 minuten.