Minder transactiekosten voor elektronisch betalen? Minister bereid na voorstel Vooruit

Sinds juli vorig jaar moeten handelaars elektronisch betalen aanbieden, maar ze mogen de kosten hiervan niet verhalen op de klanten. Voor heel wat kleine handelaars is een verlaging erg welkom, zo bleek vanmorgen op de wekelijks markt in Harelbeke. "Dat kost ons per maand toch een paar honderd euro, zonder daar dan nog de kosten van het bakje bij te tellen," zegt marktkramer Kristof Vercauteren. "Dat zou dus niet erg zijn dat dat een klein beetje verlaagd wordt omdat het bij ons echt van onze zuivere marge afgenomen wordt." (lees verder onder foto)

Afhankelijk van het abonnement kan de kost in ons land oplopen tot een kleine 6 cent per transactie. Op vraag van Vooruit kijkt minister Dermagne nu om dat te verlagen. "De bank zal die kost omlaag moeten brengen en het zal inderdaad van bij de bank moeten komen," zegt kamerlid Melissa Depraetere uit Deerlijk. "Maar ik vind eerlijk gezegd dat als de handelaars een inspanning doen om dit aan hun klanten aan te bieden, dan mogen de grote banken ook wel een inspanning leveren." Depraetere heeft daarover ook een studie besteld.

"Het zou natuurlijk wel ideaal zijn mocht de minister dat op een lager tarief brengen, want wij moeten al veel betalen," zegt marktkramer Eddy Vanderschelden. "De kosten van eieren, melk en alle producten die wij gebruiken die zijn ook heel wat gestegen."

Op een enkeling na, biedt elke marktkramer hier wel elektronisch betalen aan. Sinds 1 juli vorig jaar is dat ook verplicht. Dit jaar waren er een pak meer controles, maar wel minder inbreuken in onze provincie, die gingen van 48 naar 19. Controles Economische Inspectie West-Vlaanderen 2022: 119 (48 inbreuken) 2023: 473 (19 inbreuken)