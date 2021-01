De coronacrisis speelt ook mee in de parkeerboetes die worden uitgeschreven in Brugge. Dat blijkt uit de cijfers van vorig jaar.

Er zijn bijna 50.000 parkeerboetes uitgeschreven, in 2019 waren er 20.000 meer. En daar zit de lockdown in het voorjaar voor veel tussen. Toen is niet gecontroleerd op foutparkeerders. Er komen sinds de uitbraak van de coronapandemie ook opvallend minder mensen naar de stad. En dat heeft dan ook weer gevolgen voor de inkomsten van het betalend parkeren. Dat was in 2020 goed voor 2,6 miljoen euro ofwel anderhalf miljoen euro minder dan in 2019.