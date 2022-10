Minder opvangplaatsen voor baby's en peuters in Oostende

Oostende is de enige centrumstad waar het aantal opvangplaatsen voor baby’s en peuters daalt. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Opgroeien. Sommige onthaalouders zijn ziek of gaan met pensioen. En vervangers staan niet meteen klaar, zegt het stadsbestuur.

"Het was niet eenvoudig om in Oostende een plaatsje te vinden. Het was heel lang wachten op een reactie van de stad. Dat zorgt voor stress, omdat je niet weet waar je kindje naar toe kan als je terug aan het werk moet", zegt Ineke Doyen die over anderhalve maand moet bevallen en nu pas opvang heeft gevonden.

Oudercrèches

Sinds de start van de legislatuur zijn er zo'n 50 plaatsen minder. In Roeselare kwamen er dan weer zo'n 130 plaatsjes bij en in Kortrijk zelfs 160.

De oppositie in Oostende maakt zich zorgen: "We missen het besef van hoogdringendheid bij de stad, want we willen toch echt niet dat ouders hun job moeten opgeven om voor de kinderen te zorgen. Er zijn creatieve tijdelijke noodoplossingen mogelijk, zoals oudercrèches waarbij ouders een dag in de week inspringen en zo een opvang organiseren onder begeleiding van het stadsbestuur", zegt Jeroen Soete van Vooruit.

Lange wachtlijst

Soete wijst op de 360 kinderen op een wachtlijst en dat alleen al voor de stedelijke opvang, algemene cijfers zijn er niet.

Dat probleem lost het bestuur vanaf januari op met een centrale aanmeldlijst. De schepen is wel verbaasd over de algemene daling van de plaatsjes, maar ziet een verklaring. "We hebben een aantal onthaalouders die langdurig ziek zijn en we hebben er ook veel die met pensioen gaan. Het is een uitstervend ras om het zo te zeggen. We zien dat het statuut van onthaalouder zeker niet gunstig is", verklaart schepen Silke Beirens.