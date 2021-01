Minder noodoproepen bij kustwacht door corona

Dat staat in het jaarrapport van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). De daling is te wijten aan de coronacrisis en de bijhorende maatregelen. In 2020 kwamen er 283 noodoproepen binnen bij het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende. Het MRCC coördineert alle mogelijke reddingsoperaties op zee en vanaf de waterlijn en zet daarbij zowel vliegende als varende eenheden in. Dit aantal is ook gedaald tegenover het vorige jaar. Een grote factor is de corona-uitbraak met heel wat recreatieve beperkingen en bijvoorbeeld een tijdelijk verbod op pleziervaart. Uit de cijfers blijkt ook dat er minder loodsreizen zijn uitgevoerd in 2020.

Veerdiensten

Ook de zeven veerdiensten, waaronder die van Oostende en Nieuwpoort, noteerden minder passagiers. In 2020 was ruim een miljoen minder passagiers te zien tegenover het jaar ervoor. Dat is te verklaren door de coronamaatregelen, meer telewerk en minder recreatieve verplaatsingen. Het MDK werkte in 2020 ook verder aan het Masterplan Kustveiligheid. Daarbij investeert het agentschap in de nodige maatregelen om de kust en het achterliggende land te beschermen tegen overstromingen vanuit zee. Een onderdeel daarvan zijn de zandsuppleties. In totaal werd er in 2020, 899.973 kubieke meter zand toegevoegd aan onze stranden. Het MDK wil in de toekomst blijven ijveren voor veilig en vlot scheepvaartverkeer. Verder zet het in op innovatie en duurzaamheid door middel van groenere suppleties en baggerwerken en havenseinen en boeien met ledverlichting en elektrische veren.