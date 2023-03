Minder nieuwbouwappartementen in grote steden

Vorig jaar waren er minder vergunningen voor appartementen. Het aantal vergunningen zit zelfs op een dieptepunt sinds 2016. Oorzaak is dat er minder flates bijgekomen zijn in grotere steden.

Terwijl het aantal flats in dalende lijn ging, waren er gemiddeld 16 procent meer nieuwe huizen dan gemiddeld in de periode 2012-2022. Volgens Embuild Vlaanderen, die het onderzoek voerde, betekent dat dat gezinnen vaker op zoek gaan naar een woning buiten de grotere steden.

Derde minder flats in centrumsteden

Vlaanderen kende nochtans sinds eind jaren 90 een toename van het aantal flats onder de nieuwbouwwoningen. In 2017 was meer dan de helft (64%) van de toegekende nieuwbouwvergunningen een appartement. Nu neemt het aandeel flats in nieuwbouw opnieuw af.

In de centrumsteden gaat het gemiddeld om een achteruitgang van 30 procent in vergelijking met het gemiddelde van de laatste tien jaar. In West-Vlaanderen zijn de dalingen het grootst in Oostende (-37%) en Brugge (-33%).

Vraag groter dan aanbod

In Kortrijk is er dan weer een stijging van 20 procent. In de meeste grote steden neemt ook de aangroei van huizen af.

Embuild Vlaanderen, dat meer dan 10.000 bouwbedrijven vertegenwoordigt, ziet vooral een toename in huizen in de landelijke gemeenten. Binnen de vastgoedmarkt kan de het aanbod de vraag niet bijbenen. Bovendien dienen er, volgens Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA), tegen 2050 400.000 woningen te worden bijgebouwd.